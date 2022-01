Juventus Women domani in campo contro il Pomigliano

La squadra delle ragazze bianconere scenderà in campo domani nella partita dopo la vittoria nella finale della Supercoppa femminile vinta contro il Milan

La JuventusWomen torna in campo dopo la vittoria della Supercoppa femminile ottenuta per 2-1 conto il Milan, e lo fa nella dodicesima giornata di campionato che la vedrà scendere in campo contro il Pomigliano domenica 16 gennaio alle 12. Le bianconere hanno vinto entrambi i precedenti contro le campane, andando a segno con otto gol e subendone soltanto uno.La squadra di Joe Montemurro dovrà fare a meno di Cristiana Girelli, in attesa del green pass rafforzato, con le compagne che cercheranno di continuare la loro marcia in campionato, che alla vigilia di questa giornata le vede in tesa a punteggio pieno con 33 punti, in vantaggio di otto lunghezze sulla Roma seconda.

Valentina Cernoia è stata intervistata dai microfoni di JuventusTv ai quali ha parlato della vittoria in Supercoppa contro il Milan e del suo infortunio, che l'ha tenuta lontana dalla squadra per diverse settimane: "Contro il Milan abbiamo dimostrato che, nelle difficoltà, chi ha qualcosa da dare lo dà sempre e si mette a disposizione della squadra. Quando ero infortunata ho cercato di passare più tempo possibile con le ragazze, dando suggerimenti e incoraggiando. Il mese di riabilitazione è stato tremendo perché le mie compagne hanno fatto qualcosa di straordinario in Champions e non essere lì mi è pesato".

Intanto la Juventus ha comunicato le nuove disposizioni in atto per andare a seguire le ragazze di Montemurro: "Juventus Football Club comunica che, a partire dalla gara di Serie A femminile Juventus - Fiorentina in programma sabato 22 gennaio alle ore 14.30 presso il campo "Ale&Ricky" di Vinovo, in virtù delle nuove disposizioni riguardanti la capienza ridotta relativa al numero di spettatori presenti negli impianti sportivi per prevenire e contenere i contagi al Covid-19, sarà consentito l’accesso all’impianto solo agli organi di stampa e ai soli invitati dalla Società. Non sarà quindi possibile accogliere alcuna richiesta di accredito come avvenuto nelle precedenti gare". (Juventus.com)