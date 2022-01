Juventus Women: Pauline Peyraud-Magnin guarita dal COVID

Il portiere della Juventus Women è guarita dal COVID ed è tornata ad allenarsi con le compagne di squadra per preparare il ritorno del campionato femminile

Sospiro di sollievo per la JuventusWomen e per Joe Montemurro. Il portiere Pauline Peyraud-Magnin è infatti negativa al COVID e potrà tornare ad allenarsi con le compagne in vista della ripresa del campionato.