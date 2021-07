Juventus Women, partita ufficialmente la nuova stagione

Il comunicato del club

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juve ha annunciato l'inizio della stagione per la formazione femminile bianconera, allenata da quest'anno da mister Joe Montemurro:

Non mancano le novità nel team delle Campionesse d’Italia, che hanno dato il benvenuto ai nuovi arrivi, e che proprio oggi non solo hanno incontrato il nuovo Mister, Joe Montemurro, ma hanno anche ricevuto la visita e il saluto dell’amministratore delegato area Football Maurizio Arrivabene e di Stefano Braghin, Head of Juventus Women.