Juventus Women: gli spunti della semifinale con il Milan

La squadra delle ragazze allenate da Joe Montemurro ha vinto in rimonta il ritorno delle semifinali di Coppa Italia conquistando la finale a Ferrara

redazionejuvenews

La JuventusWomen ha vinto ieri per 5-3 la semifinale di ritorno contro il Milan valevole per la CoppaItalia femminile, raggiungendo la finale di Ferrara con un risultato complessivo di 11-4. Attraverso il loro sito i bianconeri hanno parlato della sfida.

"La Juventus ha raggiunto la sua sesta finale in cinque stagioni considerando tutte le competizioni, la seconda in Coppa Italia dopo quella dell’aprile 2019 – vinta 2-1 contro la Fiorentina.

La Juventus ha vinto per la prima volta sia la gara d’andata che quella di ritorno di una semifinale di Coppa Italia.

Nelle ultime due stagioni, la la Juventus ha realizzato 23 gol contro il Milan in tutte le competizioni; più che contro qualsiasi altra avversaria in tutte le competizioni nel periodo.

Era dal 9 dicembre 2020 che la Juventus non subiva almeno tre reti in un match casalingo considerando tutte le competizioni (2-3 vs Lione in Champions League).

La Juventus ha vinto sette delle ultime otto gare giocate in tutte le competizioni (1P). Le bianconere inoltre non segnavano almeno cinque gol in casa dallo scorso 12 dicembre, proprio contro il Milan in campionato (5-2).

Nona marcatura multipla per Andrea Staskova in bianconero considerando tutte le competizioni. Le due più recenti sono arrivate contro il Milan (doppietta in Serie A lo scorso 12 dicembre, doppietta in questa gara di Coppa Italia).

Andrea Staskova, oltre ad aver segnato una doppietta nel match, ha centrato tre volte lo specchio della porta – nessuna più di lei tra tutte quelle scese in campo.

Arianna Caruso e Andrea Staskova sono le due migliori marcatrici della Juventus in Coppa Italia (13 reti a testa). Considerando tutte le competizioni, solo Cristiana Girelli (76) e Barbara Bonansea (65) hanno segnato più gol per la Juventus rispetto ad Arianna Caruso (39) e Andrea Staskova (36).

Barbara Bonansea è la miglior marcatrice della Juventus contro il Milan in tutte le competizioni con sei reti totali realizzate (quattro in Serie A, due in Coppa Italia); cinque di queste sono arrivate in casa." (Juventus.com)