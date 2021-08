Juventus Women: le convocate per Montpellier e Barcellona

Due amichevoli in vista per la squadra femminile

"Tra poco più di due settimane le Juventus Women saranno impegnate nel primo impegno ufficiale della loro stagione: la sfida di UWCL contro il Kamenica Sasa, la squadra vincitrice del campionato macedone. Per avvicinarsi a questo appuntamento, le bianconere avranno ancora tre gare per continuare a mettere minuti nelle gambe. Dopo due belle vittorie (12-0 contro il Birkirkara e 4-1 contro il Servette) ottenute entrambe a Vinovo, le Juventus Women sono in partenza, nella giornata di oggi, per la Francia dove domani alle ore 19.00 affronteranno il Montpellier in una sorta di replay dell’amichevole disputata nella passata stagione e vinta 2-1 dalle bianconere con le reti di Gama e Staskova. Il viaggio della squadra di Mister Montemurro, poi, proseguirà fino a Barcellona: domenica 8, infatti, le Women scenderanno in campo contro le blaugrana in occasione del Trofeo Gamper. Al rientro in Italia ci sarà ancora un test contro il Pomigliano (in programma il 12 agosto), squadra neo promossa in Serie A, prima della sfida di UWCL.