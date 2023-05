Juventus Women: la Primavera raggiunge la finale Scudetto

Un'altra soddisfazione arriva dal settore femminile della Juventus , che se con la prima squadra sta crescendo esponenzialmente, anche in Primavera continua a regalare soddisfazioni. Per la quarta stagione consecutiva la Juventus Women Primavera sfiderà la Roma nella finale per lo Scudetto Primavera femminile.

Dopo il successo della Roma per 3-0 sul Milan, la Juventus Under 19 si è imposta 3-1 contro l'Inter grazie alla doppietta di Moretti e al gol di D'Auria. La finale contro la squadra giallorossa è in programma domani alle 17:30, presso l'impianto sportivo "Giacinto Facchetti" di Cologno al Serio.

Queste le parole di Coach Silvia Piccini: "Sono davvero orgogliosa della prestazione della squadra. Ci eravamo dette di partire forte e così è stato perchè dopo dieci minuti eravamo in vantaggio di due reti. Sapevamo anche che avremmo sofferto nella parte centrale della prima frazione, ma penso che anche la fase di non possesso sia stata buona, pur avendo incassato un gol. Come ho detto, sono orgogliosa di questo gruppo di giocatrici per il primo posto che hanno ottenuto in campionato e per la qualificazione alla finale Scudetto. Non vediamo già l'ora di scendere in campo domenica. Ci faremo trovare sicuramente pronte e che vinca la migliore".