Juventus Women-Inter: le convocate di Montemurro per la partita

La squadra del tecnico bianconero scende in campo contro l'inter nella partita valevole per la serie a femminile

La JuventusWomen scenderà in campo contro l'inter questo pomeriggio alle 14:30 nella terzultima partita del campionato. Le bianconere hanno ormai conquistato il secondo posto in campionato, che garantirà loro la partecipazione alla prossima Women's Champions League, e sono proiettate alla partita contro la Roma in programma a fine mese e valevole per la finale della Coppa Italia.