Juventus Women, tutte le informazioni sui biglietti per la Roma

Dopo l'allentamento delle restrizioni, tornerà il pubblico anche per le ragazze bianconere. Ecco le istruzioni per accedere a Vinovo sabato.

redazionejuvenews

Ieri la squadra femminile ha avuto una battuta d'arresto inaspettata. In casa dell'Empoli Ladies le bianconere sono uscite sconfitte per 2-1, dopo aver subito entrambi i gol nel primo quarto d'ora. Una sconfitta a sorpresa, contro una squadra che era terzultima in classifica. Nel big match di ieri la Roma invece ha battuto per 2-0 l'Inter. Diventano così 5 i punti recuperati dalle giallorosse nelle ultime tre gare. A questo punto la classifica vede la Juve restare a quota 40, con soli 3 punti di vantaggio sulla Roma. E sabato prossimo ci sarà proprio lo scontro diretto, che a questo punto diventa una partita chiave per la vetta. Un match decisivo in cui le ragazze avranno bisogno del sostegno del pubblico. Un pubblico che finalmente potrà tornare proprio in un'occasione così importante.

Andiamo a leggere il comunicato su come fare i biglietti e accedere a Vinovo, pubblicato sul sito web ufficiale della Juventus: "Vinovo riapre le sue porte ai tifosi! In occasione del big match tra Juventus Women e Roma, in programma sabato 5 marzo alle 14:30, i sostenitori delle bianconere potranno tornare a tifare dal vivo, grazie all'aumento della capienza degli impianti al 75%. L'ingresso sarà gratuito, ma sarà obbligatorio prenotare il proprio biglietto. Di seguito le indicazioni da seguire per vivere, al fianco delle campionesse d'Italia, una sfida importantissima. COME PRENOTARE L'INGRESSO A VINOVO: Inviando una mail di richiesta entro le ore 15:00 di venerdì 4 marzo a accrediti.women@juventus.com indicando nel testo della mail i seguenti dati per ognuna delle persone che si desidera accreditare (massimo 2 nominativi per ogni richiesta):

COGNOME

NOME

LUOGO e DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CONTATTO TELEFONICO

Si ricorda che, per accedere al Campo Ale&Ricky di Vinovo, sarà obbligatorio presentare Green Pass rafforzato (anche “Certificato EU Digital COVID”), accompagnato da un valido documento di identità. Tale disposizione non si applica ai minori di 12 anni e ai soggetti muniti di specifica certificazione medica. All'ingresso sarà inoltre necessario mostrare la risposta ricevuta via mail con la conferma di avvenuto accreditamento (anche direttamente dal cellulare, senza necessità di stamparla)".