Juventus Women, Girelli: “Delusi per il cammino in campionato”

Tramite il proprio canale ufficiale, ha parlato la calciatrice della Juventus Women , Cristiana Girelli in seguito al match vinto contro la Sampdoria . Ecco le sue parole: “Sto bene e sono contenta di essere tornata a vestire la maglia da titolare dopo la gara sempre contro la Samp nel match d’andata sempre di Coppa Italia. Sono felice anche per il gol. Riguardo il mio ruolo in campo, posso dire che ogni volta che mi trovo nel vivo del gioco mi diverto e oggi. Al netto di qualche errore personale, sono soddisfatta di come sono andate le cose e della mia condizione fisica".

Sul rendimento della squadra in campionato ha aggiunto: "Ora aspettiamo il match di domenica che è molto importante: essere a -8 dalla vetta in campionato è un risultato deludente quando vesti questa maglia, ma noi dobbiamo essere consapevoli del club di cui facciamo parte e lavorare per riportare la Juventus dove merita. Il campionato non è ancora finito, essere lì non ci piace e questo deve far scaturire in noi qualcosa che evidentemente non abbiamo avuto finora in questi mesi”.