Juventus Women: il punto sulle giovani bianconere

Il punto sulle squadre giovanili femminili che tra pochi giorni inizieranno i loro rispettivi campionati di categoria per la stagione 2022/2023

La Juventus ha iniziato la sua stagione sia in campionato che in Champions League con risultati alterni, e questa sera i bianconeri dovranno vincere contro il Benfica per non complicare il loro cammino. Dopo la squadra maschile anche quella femminile ha iniziato la stagione, e manca sempre meno all'inizio di quella delle squadre minori femminili.

"Manca sempre meno all'inizio dei campionati che vedranno coinvolte le squadre del Settore Giovanile Femminile.

Sono 141 le ragazze che compongono i vari gruppi, di seguito la panoramica completa, con il dettaglio dei campionati che le vedranno coinvolte. Ricordiamo che, eccezion fatta per l'Under 19, che gioca presso il campo del Chisola a Vinovo, tutte le altre categorie disputano le gare in casa a Garino.

U19 - Allenatrice Silvia Piccini

L'Under 19 è iscritta al campionato Primavera Femminile 1, e al termine del girone ci sarà la fase finale nella quale si scontreranno le prime quattro classificate per determinare le due finaliste. La squadra vincitrice della Finale si aggiudica il titolo di campione d'Italia Primavera.

U17 - Allenatore Fabio Scrofani

Iscritta al campionato Under 17 femminile per una prima fase regionale (da febbraio diventa interregionale), per poi disputare le fasi finali nazionali in primavera. Si gioca undici contro undici.

U15 - Allenatore Luca Vood

Iscritta al campionato Under 15 femminile per una prima fase regionale (da febbraio diventa interregionale), per poi disputare le fasi finali nazionali in Primavera. Si gioca nove contro nove. U14 - Allenatore Mirko Lombardo Iscritta al campionato Esordienti 2° anno 2010 (squadra A), provinciali maschili. Si gioca in nove contro nove.

U13 - Allenatore Alessio Pini

Iscritta al campionato Esordienti 2° anno 2010 (squadra B) provinciali maschili con pari età classe 2010. Si gioca in nove contro nove. U12 - Allenatore Fabrizio Franco Iscritta al campionato Esordienti 1° anno 2011 provinciali maschili con pari età classe 2011. Si gioca in nove contro nove. In primavera, insieme all'Under 13, parteciperà alla Danone Cup femminile.

U11 - Allenatore Federico Lombardi

Iscritte al campionato Pulcini 2° anno provinciali maschili con pari età 2012. Giocano gare in sette contro sette.

U10 - Allenatore Giacomo Garello

Iscritte al campionato Pulcini 1° anno provinciali maschili con pari età 2013. Si gioca in sette contro sette.

U9 - Allenatrice Claudia Bazzara

Iscritte al campionato Primi Calci 8 anni 2014/2015 provinciali maschili. Giocano gare cinque contro cinque." (Juventus.com)