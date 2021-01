Juventus Women, dodicesima vittoria su dodici partite. Guarino: “Pensiamo ad una gara alla volta”

TORINO- Continua il grande momento della Juventus Women che, nonostante le assenze, ha centrato la dodicesima vittoria su dodici partite giocate in questo campionato. A Vinovo, Girelli e compagne hanno travolto con un roboante 5-0 l’Hellas Verona, confermando ancora di più il primato in classifica a più tre sul Milan, battuto a San Siro per 1-0 nello scontro diretto. A segno, per le campionesse d’Italia in carica, Hurtig, Pedersen, proprio Girelli su rigore e Bonansea, che nel primo tempo avevano già chiuso la contesa, e Zamanian all’89’ del secondo tempo. Nel post-partita, coach Rita Guarino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club:

"Oggi era di fondamentale importanza approcciare al meglio alla partita. Sapevamo che avremmo dovuto aggredire fin dai primi minuti per cercare di metterle in difficoltà. Le ragazze sono state brave, hanno svolto alla perfezione il compito che avevo richiesto loro. Hurtig? Lina è una calciatrice che ha delle qualità straordinarie, sta facendo vedere grandi cose fin qui. Per vederla a pieno regime dovremo però aspettare ancora un po' di tempo, ha ancora bisogno di prendere consapevolezza con i propri mezzi. Milan? La partita di marzo contro le rossonere è ancora lontana, ci sono prima tante altre gare nel mezzo. Prendiamo una cosa alla volta, ora ci concentreremo sulla Coppa Italia e poi vedremo cosa succederà. E' importante aggiungere solamente un pezzo alla volta per restare sempre focalizzate sul pezzo. Infortuni? E' normale che nel momento in cui hai a disposizione la rosa al completo hai più possibilità di scelta. Oggi chi ha sostituito Caruso e Galli ha fatto bene il proprio compito, ma sarà importante poter avere tutte le ragazze a disposizione. Sono dispiaciuta per i loro stop".