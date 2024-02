Juventus Women, le convocate in Nazionale: l’elenco

Di seguito tutte le giocatrici e l’agenda degli appuntamenti in programma. JUVENTUS WOMEN: LE CONVOCATE ITALIA - 8 GIOCATRICI (Boattin, Bonansea, Cantore, Caruso, Gama, Girelli, Lenzini, Salvai): per le Azzurre doppio impegno amichevole nei prossimi giorni con la sfida contro l’Irlanda da disputare al Viola Park di Firenze e poi la trasferta ad Algeciras in Spagna per affrontare l’Inghilterra. FRANCIA - 2 GIOCATRICI (Peyraud-Magnin, Cascarino): le due giocatrici transalpine saranno impegnate nella fase finale di UEFA Nations League: prima in programma la gara contro la Germania e poi, in base al risultato raccolto, la finale agli inizi della prossima settimana. OLANDA - 1 GIOCATRICE (Beerensteyn): discorso simile a quello fatto in precedenza per le francesi anche per l’esterno d’attacco bianconero, chiamata ad affrontare con l’Olanda la fase finale di UEFA Nations League: prima il match contro la Spagna e poi una partita che incrocerà i destini con quelli di Francia e Germania. CANADA - 1 GIOCATRICE (Grosso): discorso diverso per Grosso che invece sarà impegnata nel Women Gold Cup - competizione calcistica continentale americana riservata alle federazioni affiliate alla CONCACAF e disputata con cadenza biennale. La centrocampista sarà impegnata prima con le tre sfide del girone e poi eventualmente con quarti, semifinale e finale del torneo (che si prolungherà fino all’11 marzo).

SVIZZERA - 1 GIOCATRICE (Calligaris): doppia amichevole per la Svizzera contro la Polonia, da giocare a distanza di quattro giorni in un contesto piacevole come quello di Marbella in Spagna. NIGERIA - 1 GIOCATRICE (Echegini): doppio incrocio fondamentale per la Nigeria che sfida il Cameroon nel terzo turno del torneo di qualificazione olimpico dedicato alle squadre africane: 180 minuti con un turno andata/ritorno nel giro di tre giorni, per continuare a tenere viva la speranza di qualificazione per Parigi 2024. SVEZIA - 1 GIOCATRICE (Nystrom): doppio impegno in UEFA Nations League anche per la Svezia che incrocerà il proprio destino con la Bosnia Herzegovina, in cui si incontreranno due bianconere con Nystrom da una parte e Sliskovic dall’altra BOSNIA HERZEGOVINA - 1 GIOCATRICE (Sliskovic): come spiegato in precedenza, la squadra balcanica se la vedrà con quella scandinava in una doppia sfida valida per la UEFA Nations League, a cavallo tra venerdì 23 e mercoledì 28 febbraio ITALIA U23 - 2 GIOCATRICI (Aprile, Bragonzi): amichevole in e contro il Portogallo per i giovani talenti dell’Under 23 azzurra, che saranno quindi impegnate in una sola partita in questa finestra nazionali e poi rientreranno in squadra pronte a preparare la doppia sfida di Coppa Italia che attende le Juventus Women SVEZIA U19 - 1 GIOCATRICE (Pelgander): doppia amichevole per la Svezia U19 che si godrà le due partite da affrontare in Spagna in campo neutro prima contro la Danimarca e poi con la Francia U19".