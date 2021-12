Juventus Women: le convocate per la partita contro il Chelsea

Le bianconere in campo domani nella fase a gironi della Champions League nella partita contro le Vice campionesse d'Europa in carica in casa loro

redazionejuvenews

La JuventusWomen di Joe Montemurro, dopo aver vinto lo scontro diretto in campionato contro il Sassuolo, che ha portato le ragazze bianconere sempre più in cima alla classifica a punteggio pieno, è attesa dalla ChampionsLeague, che grandi soddisfazioni sta regalando in questa prima parte di stagione. Le ragazze di Joe Montemurro scenderanno in campo domani alle ore 21 allo stadio "Kingsmeadow" di Londra, contro il Chelsea, primo nel girone.

Le Blues sono in testa al gruppo con 10 punti, frutto di 3 vittorie e 1 pari, con le bianconere di Montemurro inseguono a 7 punti, conquistati con 2 vittorie, 1 pareggio ed una sola sconfitta, proprio contro il Chelsea: all'andata le inglesi si sono imposte per 1-2 all'Allianz Stadium con i goal di Cuthbert e Harder alle quali ha risposto la rete di Bonansea per la Juventus. Una partita difficile, con le bianconere che in classifica sono tallonate dal Wolfsburg, a quota 5 punti. Quarti di finale tutt'altro che impossibili quindi, con Joe Montemurro che, attraverso il sito internet bianconero, ha reso note le convocate per la partita.

"Il sogno continua. Le Juventus Women, pienamente in corsa per i quarti di finale, fanno visita alle vice campionesse d'Europa in carica del Chelsea nella penultima gara della fase a gironi della UEFA Women's Champions League. Fischio d'inizio alle 21:00 CET dell'8 dicembre a Kingsmeadow.

La lista delle giocatrici convocate da Mister Montemurro per questa affascinante sfida:

PORTIERI: Aprile, Peyraud-Magnin

DIFENSORI: Hyyrynen, Gama, Nilden, Lundorf, Boattin, Salvai, Lenzini

CENTROCAMPISTE: Rosucci, Pedersen, Giai, Zamanian, Caruso

ATTACCANTI: Staskova, Girelli, Bonansea, Hurtig, Bonfantini, Arcangeli, Beccari, Pfattner" (Juventus.com)

Queste invece le probabili formazioni che domani sera potrebbero scendere in campo a Londra per la partita tra le due compagini.

CHELSEA WOMEN (343): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Reiten, Leupolz, Ingle, Cuthbert; Kirby, Kerr, Fleming

JUVENTUS WOMEN (433): Peyraud-Magnin; Lenzini, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Zamanian; Bonansea, Girelli, Hurtig