Juventus Women, Braghin: “Il professionismo è stata una grande conquista”

L'Head of Juventus Women parla della formazione di Rita Guarino e del calcio femminile

La Juventus Women è una bellissima realtà del calcio femminile italiano. La formazione allenata da Rita Guarino è una delle migliori in Europa ed è la più forte in Italia, vincendo tre Scudetti consecutivi e viaggiando a tutto ritmo verso il quarto trofeo consecutivo. A Juventus TV ha parlato Stefano Braghin, Head of Juventus Women: "Bilancio? Molto buono. Soprattutto ​ nel nostro percorso in Italia dove abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo dati. Chiaro che mancano i due obiettivi principali che sono ancora in gioco: il campionato e la Coppa Italia, che naturalmente possono cambiare drasticamente la valutazione di questa stagione. Se fino ad ora il cammino è stato importante, tutto questo potrà avere un senso in base a quello che accadrà nelle prossime 6 o 7 partite. Il calcio delle volte ha dei tempi particolari, per cui si rischia di trovare una situazione come la nostra dove in 6/7 gare possiamo dare un senso ad un percorso di 6 o 7 mesi", ha detto.