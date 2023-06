Juventus: Weah atteso oggi a Torino, domani le visite

La Juventus sta iniziando a costruire la squadra per il prossimo anno, con la prossima stagione che dovrà vedere i bianconeri tornare a competere per lo Scudetto, dopo la disastrosa annata appena passata. La squadra di Massimiliano Allegri ha chiuso al settimo posto, complice la penalizzazione inflitta, ma non è mai sembrata in grado di competere per le prime posizioni, anche prima di tutte le vicende extra campo. La squadra dovrà invertire la tendenza, e la dirigenza sta lavorando per mettere il tecnico e la formazione nelle migliori condizioni per farlo.