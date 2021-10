Juventus: per Vlahovic testa a testa con l’Atletico Madrid

Il calciatore serbo piace ai bianconeri ed è il primo obiettivo della società per migliore la rosa a disposizione di Allegri

redazionejuvenews

La Juventus sta lavorando alla Continassa in vista della partita di domenica sera, quando all'Allianz Stadium arriverà la Roma di Jose Mourinho: dopo aver lavorato a ranghi ridotti per dieci giorni, a causa dei molti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, Massimiliano Allegri ha ritrovato quasi tutti i suoi uomini, con i sudamericani che raggiugneranno il ritiro nella giornata di oggi. Una partita difficile quella di domenica, che la Juventus deve a tutti i costi vincere per accorciare il distacco dalle prime della classe, e per recuperare terreno su di una diretta concorrente, in vantaggio in classifica rispetto ai bianconeri.

Quella con la Roma sarà la prima di tre partite molto importanti per i bianconeri, che scenderanno in campo mercoledì sera contro lo Zenit, e poi domenica prossima contro l'Inter a San Siro. Tre partite che diranno molto della stagione bianconera, con il tecnico che avrà bisogno di tutti i suoi uomini per affrontare queste partite al massimo. E a proposito di uomini, mentre la squadra lavora sul campo, chi continua il suo lavoro all'esterno è Cherubini, che sta cercando giocatori per migliore la squadra in vista della prossima stagione.

In questo senso il primo obiettivo per l'attacco bianconero è il calciatore della Fiorentina Dusan Vlahovic: il serbo ha deciso di non rinnovare il suo contratto il scadenza con la Fiorentina, rifiutando la proposta di prolungamento di Rocco Commisso. Il giocatore lascerà quindi Firenze in questa estate, con la Juventus il pole position per acquistare il cartellino del giocatore: i bianconeri avrebbero già da tempo un accordo di massima con l'attaccante, che prevede un contratto di cinque anni a cinque milioni a salire, con Vlahovic che verrebbe messo al centro dell'attacco bianconero. La Juventus sta cercando di stringere i tempi, anche per mettersi al riparo dalla concorrenza dell'AtleticoMadrid, che stando a quanto riporta El Mundo Deportivo in Spagna starebbe seguendo il giocatore con grande interesse.