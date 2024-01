Juventus, l’ultima vittoria allo Stadium con la Salernitana

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'ultima vittoria in casa contro la Salernitana.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sull'ultima partita vinta con la Salernitana. Ecco il comunicato: "Giovedì 4 gennaio 2024, alle ore 21:00, la Juventus scenderà in campo per affrontare la Salernitana. Il match, in programma all'Allianz Stadium, sarà valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e coinciderà con l'esordio stagionale dei bianconeri nella competizione. I campani, invece, sono entrati in corsa dai trentaduesimi di finale, superando 1-0 la Ternana grazie alla rete di Candreva. Più ampio, poi, il successo nel turno successivo: un 4-0 alla Sampdoria, con le firme di Ikwuemesi, di Tchaouna - quest'ultimo autore di una doppietta - e di Jovane Cabral. Ora i granata, dopo due match disputati tra le mura amiche, se la dovranno vedere in trasferta contro la squadra di Massimiliano Allegri.

In vista di questo incontro andiamo a ripercorrere l'ultima vittoria della Juventus contro la Salernitana. Vi ricordate quando accadde? JUVE-SALERNITANA, L'ULTIMA VITTORIA ALL'ALLIANZ STADIUM L'ultima volta che i bianconeri hanno superato la formazione campana all'Allianz Stadium è stato nel 2022, per la precisione il 20 marzo. La competizione non era la Coppa Italia, ma la Serie A e la sfida contro i granata era valida per l'undicesima giornata del girone di ritorno. Il risultato finale? La Juventus si è imposta 2-0 con due gol segnati nella prima mezz'ora di gara: al 5' con Dybala e al 29' con Vlahovic.

Proprio Dusan è stato uno dei grandi protagonisti di quel pomeriggio perchè, oltre all'ottimo colpo di testa per il raddoppio, ha servito anche l'assist a Paulo per la rete di apertura del match. Poi, come detto, il 2-0 è stato tutto suo: una bella frustata di testa, sfruttando nel migliore modo possibile l'ottimo cross dalla destra di De Sciglio. Un risultato, quello ottenuto dai bianconeri, che è valso il quarto successo consecutivo in campionato. Dusan e Mattia sono soltanto due degli otto giocatori attualmente ancora in rosa che sono scesi in campo quel giorno. Oltre a loro, infatti, hanno giocato dall'inizio della partita Szczesny, Danilo e Rabiot. Rugani, Miretti e Kean, invece, sono subentrati a gara in corso".

