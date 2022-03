Juventus-Villareal: i convocati di Massimiliano Allegri

La squadra bianconera è attesa questa sera dalla partita contro il Villareal, in programma all'Allianz Stadium e valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

La Juventus è attesa questa sera dalla partita più importante, fino a questo momento, della sua stagione: in un Allianz Stadium tutto esaurito da giorni, con la capienza ancora ridotta a causa della pandemia, i bianconeri ospiteranno il Villareal per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions Legue .

Dopo l'1-1 dell'andata i bianconeri sono costretti a vincere questa sera per ottenere il passaggio del turno , vista l'abolizione della regola del valore doppio del gol di trasferta in caso di risultato di parità: solo la vittoria questa sera consentirà ai bianconeri di passare il turno e di entrare nelle migliori otto d'Europa.

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per questa sera, che presenta ancora molte assenze: oltre ai lungodegenti Chiesa, KaioJorge e McKennie, sono ancora assenti Zakaria e Bonucci, con AlexSandro che si è fermato per un problema questa mattina. Rientrati in gruppo invece Bernardeschi, Dybala e Chiellini, con Miretti aggregato a centrocampo.