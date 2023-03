Juventus, su Vicario si inserisce anche l’Inter: la trattativa si complica

Oramai mancano un paio di mesi alla fine della stagione e iniziano già a circolare le prime voci di calciomercato. La Juventus , in estate, potrebbe dare il via ad una vera e propria rivoluzione della squadra, anche se prima si dovrà capire l'evoluzione della situazione giudiziaria, che farà da spartiacque per la prossima stagione. Comunque, al netto di tutto, i bianconeri dovranno abbassare il monte-ingaggi, cercando di rinnovare la squadra e svecchiare soprattutto il pacchetto arretrato.

In porta Szczesny, in scadenza 2024, si avvia verso un possibile addio, per evitare di perdere il polacco a zero, considerando che l'ex Arsenal percepisce 7 milioni l'anno e viaggia già per le 33 primavere. La Juventus, già da tempo avrebbe messo gli occhi su Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, assoluto protagonista della Serie A 2022-23 con tante prestazioni di livello. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni, e la Vecchia Signora è una delle candidate più quotate per il suo acquisto in estate.