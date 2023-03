Juventus-Verona, Zaffaroni: “Guardiamo solo a noi stessi, serve equilibrio”

"Abbiamo lavorato e cercando di smaltire le scorie di un periodo molto lungo. Ci sono anche giocatori che sono andati in nazionale ma abbiamo cercato di lavorare per recuperare energie fisiche e nervose. La squadra ha lavorato bene, cercando di lasciarsi alle spalle l'ultima gara. Il nostro è stato un percorso costellato di tante cose positive: dobbiamo essere equilibrati anche nelle valutazioni".

"Quando devi fare rincorse di questo tipo, devi avere la capacità di guardare solo a te stesso. Ed è ciò che fa la differenza in un percorso del genere. La percezione che ho avuto è che l'aspetto che più ci ha demoralizzato sia stata la vittoria dello Spezia contro i nerazzurri. Ed è un qualcosa che non riguarda noi".

"Ecco chi non ci sarà: non saranno convocabili Djuric, Sulemana, Zeefuik, Lazovic e Coppola, che è squalificato. Ngonge e Verdi hanno fatto gli ultimi allenamenti, ci sono buone chance che rientrino nell'elenco dei convocati".

"I giocatori devono rispondere alle convocazioni, anche quando ci sono situazioni di questo tipo. Hien e Dawidowicz sono rientrati per ultimi, poi fai il quadro della situazione e valuti. In molti casi non si tratta di acciacchi gravi: parliamo di situazioni un po' 'borderline', in un periodo nel quale una minima ricaduta rischia di comprometterti il finale di stagione. Se hai qualche dubbio, in un periodo come questo tendi ad essere più conservativo. Lo valuteremo anche oggi".