Juventus in campo verso il Verona

I bianconeri scenderanno oggi in campo per l'allenamento di vigilia in vista della partita in programma domani sera all'Allianz Stadium contro il Verona

redazionejuvenews

La Juventus è stata assoluta protagonista del mercato di riparazione invernale nel quale ha portato a Torino il capocannoniere della Serie A Dušan Vlahovic e il centrocampista del Borussia Moenchengladbach Denis Zakaria. Oltre al loro acquisto, i bianconeri hanno lavorato anche per il futuro, assicurandosi le prestazioni del difensore del Frosinone Gatti, bruciando al fotofinish i cugini del Torino. Il difensore rimarrà in Ciociaria fino alla fine della stagione, per poi arrivare a giugno alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri.

Intanto il tecnico dirigerà questa mattina l'allenamento della viglia in vista della quinta giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A: la Juventus ospiterà tra le mura amiche dell'Allianz Stadium il Verona dell'ex calciatore bianconero Igor Tudor, con il pubblico di casa che accorrerà per vedere l'esordio dei due nuovi acquisti. Scontata la presenza in avanti di Dusan Vlahovic, Denis Zakaria potrebbe sfruttare l'assenza per squalifica di Locatelli per debuttare subito formando insieme ad Arthur e Rabiot il centrocampo bianconero. Ieri Leonardo Bonucci ha svolto tutto l'allenamento in gruppo mentre alla Continassa si è rivisto anche Juan Cuadrado, rientrato dalle partite con la nazionale colombiana. Chi rientrerà a Torino oggi è Weston McKennie, bloccato a NewYork a causa della cancellazione del suo precedente volo in programma ieri mattina.

L'allenamento di oggi darà le ultime indicazioni al tecnico bianconero, con la formazione che dovrebbe vedere davanti a SzczesnyDe Ligt e Chiellini centrali con Danilo e DeSciglio, in ballottaggio con Pellegrini, sulle fasce. A centrocampo, complice la squalifica di Locatelli e il ritorno tardivo dalla nazionale di McKennie, Denis Zakaria dovrebbe fare il suo esordio completando il reparto formato insieme a Rabiot e Arthur. In avanti scontata la presenza di Dušan Vlahovic, accanato al quale dovrebbe agire Alvaro Morata, con i due supportati da Paulo Dybala.