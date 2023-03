Juventus-Verona: lo scorso anno esordio con gol per Vlahovic

La Juventus è attesa sabato sera dalla partita contro il Verona in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. La partita contro gli scaligeri riporta alla memoria dolci ricordi per Dusan Vlahovic, che lo scorso anno esordì con la maglia bianconera proprio contro gli scaligeri: il serbo andò subito in rete, mandando in estasi il pubblico bianconero accorso in massa per vedere il suo esordio.