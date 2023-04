Juventus-Verona: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo contro i gialloblu nella partita valevole per la ventottesima giornata di Serie A

La Juventus è pronta a tornare in campo dopo la pausa per le Nazionali, e lo farà questa sera contro il Verona: i bianconeri scenderanno in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, sold out per la partita di questa sera, nella sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A.