Juventus-Verona: le curiosità del match dello Stadium

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Verona nella partita valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie A. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la partita e la condizione delle due squadre.

COME ARRIVANO JUVE E VERONA

"La Juventus ha conquistato 20 punti in questo campionato, grazie a sei vittorie e due pareggi in nove partite; a questo punto del campionato i bianconeri non partivano così bene dalla stagione dell’ultimo Scudetto, nel 2019/20, quando avevano 23 punti dopo nove giornate, 26 alla 10ª.

La Juventus non subisce gol da quattro partite, esattamente da 360 minuti: soltanto il Nizza vanta una serie aperta più lunga senza incassare reti (363’) nei cinque maggiori campionati europei in corso; inoltre, i bianconeri potrebbero tenere la porta inviolata per più match consecutivi per la prima volta dal periodo ottobre 2022-gennaio 2023 (otto in quel caso).

La Juventus ha vinto le ultime due partite di questa Serie A e in questo campionato non è mai arrivata a tre successi di fila; infatti, l’ultima volta in cui i bianconeri hanno ottenuto nove punti in tre sfide è stata nella prima metà di maggio, contro Lecce, Atalanta e Cremonese.

La Juventus non ha subito gol nelle ultime due partite casalinghe di campionato, tanti clean sheet quanti quelli messi assieme dai bianconeri nelle precedenti nove gare interne di Serie A; inoltre, dalla prima sfida andata in scena all’Allianz Stadium (2011/12), i piemontesi hanno tenuto la porta inviolata 119 volte (in 232 match, il 51%): soltanto l’Atlético Madrid ha fatto meglio in casa (125/232) nei cinque maggiori campionati europei nel periodo.

Nelle ultime due partite di campionato del Verona si sono contati sette gol (3.5 di media a match), dopo che nelle precedenti quattro ne erano stati realizzati soltanto due in totale (0.5 a gara); i veneti, reduci da due sconfitte, potrebbero perdere tre incontri di fila per la prima volta nel 2023 in Serie A.

Il Verona ha perso le ultime due partite di campionato e né sotto Marco Baroni, né sotto Marco Zaffaroni è mai arrivato a tre sconfitte di fila in Serie A; infatti è dalle gestioni Gabriele Cioffi-Salvatore Bocchetti che gli scaligeri non fanno peggio (10 sconfitte consecutive, divise tra i due tecnici).

È dal maggio 2022 che il Verona non riesce a segnare più di un gol in trasferta in Serie A (3-3 contro la Lazio in quel caso); da allora per gli scaligeri 14 gol in 24 gare esterne – l’unica striscia aperta di trasferte con al massimo un gol nella competizione appartiene al Lecco (33, ultima partita nel 1967)."

