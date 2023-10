Juventus-Verona: la curva presente e lo stadio sold out

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Verona nella partita valevole per la decima giornata del campionato italiano di SerieA. In caso di vittoria i bianconeri passerebbero una sera in testa alla classifica, in attesa di Inter e Milan impegnate domenica rispettivamente contro Roma e Napoli. Due incroci che potrebbero favorire i bianconeri, che però dovranno vincere prima la loro partita.