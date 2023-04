Juventus-Verona, Kean stende l’Hellas su intuizione di Locatelli

Moise Kean decide la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Verona: un altro 1-0 per la Juve che conquista i tre punti contro i gialloblù

redazionejuvenews

All'Allianz Stadium va in scena Juventus-Verona, gara valevole per la 28a giornata di Serie A. Parte forte il Verona con un tiro di Duda dopo appena 2'. Il centrocampista dei gialloblù però calcia debole e centrale. Szczesny para senza problemi la prima conclusione della partita. La Juve risponde sfruttando le palle inattive: all'11' Bremer impatta di testa su calcio d'angolo battuto da Cuadrado ma non riesce a trovare la porta. Una delle più grandi occasioni del primo tempo capita sul piede di Depaoli: al quarto d'ora di gioco un bel tiro al volo l'esterno dell'Hellas non va lontanissimo dalla porta bianconera.

Trema la Juve ma resiste lo zero a zero. Al 24' Cuadrado calcia alto un calcio di punizione. Stessa situazione da cui scaturisce l'occasione più nitida della Juve nella prima frazione. Al 38' Milik tocca il pallone per Danilo che calcia fortissimo verso la porta: una doppia deviazione - prima di un avversario e poi della traversa - salva gli ospiti.

Nella ripresa le squadre continuano a difendersi con ordine. Al 53' Gatti cerca la conclusione dalla lunga distanza ma la palla non trova la porta. Ma due minuti più tardi la Juve sblocca il risultato: Locatelli è bravissimo a farsi trovare tra le linee e chiude uno scambio con Miretti. L'imbucata di Locatelli è perfetta e trova Kean che a centro area batte Montipò per l'1-0 bianconero. Dopo il vantaggio per i padroni di casa Allegri manda subito un segnale mandando in campo Vlahovic e Di Maria al posto di Kean e Milik, cambiando completamente la coppia offensiva. Al 75' Di Maria cerca una conclusione dal limite che viene smorzata da una deviazione e non impensierisce Montipò.

Grande chance per gli ospiti all'83' con Terracciano che impegna Szczesny da fuori area. Poco dopo risponde la Juve su calcio piazzato: Bremer non trova la porta sulla sponda di Gatti all'87'. Allegri come contro i nerazzurri lascia il campo anzitempo e va negli spogliatoi, contrariato dall'atteggiamento della squadra. La Juve però resiste dopo 5' di recupero e conquista i tre punti grazie alla rete di Moise Kean, decisiva per l'1-0 finale. Quinta vittoria consecutiva per i bianconeri tra tutte le competizioni.