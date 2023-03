Juventus-Verona: il punto sugli infortunati bianconeri

La squadra bianconera tornerà in campo domani sera dopo la pausa per le Nazionali nella partita contro il Verona

redazionejuvenews

La Juventus tornerà in campo domani sera dopo la pausa per le nazionali contro il Verona, nella partita valevole per la ventottesima giornata di serie A. I bianconeri ospiteranno gli scaligeri tra le mura amiche dell'Allianz stadium, che ha fatto registrare per l'occasione il tutto esaurito, e cercheranno di continuare a vincere per accorciare il distacco in classifica dalle prime posizioni.

Massimiliano Allegri può tirare un sospiro di sollievo in vista di domani sera per quanto riguarda la situazione infortunati: l'attaccante polacco Arkadiusz Milik è infatti tornato a disposizione a distanza di due mesi dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, e sarà arruolabile per la partita, e come lui lo sarà anche Moise Kean, che ha scontato i due turni di squalifica come ha figli dopo la partita contro la Roma.

Il tecnico toscano potrà inoltre contare anche su AlexSandro, Miretti, Fagioli, e soprattutto su Di Maria e Chiesa, con il primo che ha smaltito i fastidi che aveva, ed il secondo che sembrava potesse non essere disponibile a causa dei ritardi per il rientro dall'Argentina, ma che invece sarà pronto per domani. Ancora fuori, oltre a Kaio Jorge, Leonardo Bonucci e Paul Pogba, alle prese con i loro problemi fisici