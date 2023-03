Juventus-Verona, gialloblù in crisi: si ferma un altro titolare

La Juventus si prepara ad affrontare il Verona all'Allianz Stadium: il tecnico dei gialloblù deve fare i conti con delle assenze pesanti

redazionejuvenews

La Juventusscalda il motore per tornare in campo contro il Verona, nella sfida in programma domani sera all'Allianz Stadium. Una sfida da preparare nel migliore dei modi per aprire con una vittoria un mese complicato come quello di aprile. I bianconeri continuano a lavorare sul campo del JTC con l'obiettivo di rimanere concentrati ed evitare passi falsi che, in questo momento della stagione, risulterebbero decisivi in negativo.

La Vecchia Signora accoglierà un Verona alla disperata ricerca di punti per prendere uno degli ultimi posti e centrare la salvezza. Per i gialloblù, 18esimi in classifica, la quart'ultima posizione occupata dallo Spezia dista cinque lunghezze. Ed è ancora tutto in gioco ma al tempo stesso da decifrare, come l'undici che scenderà in campo domani.

Come sottolinea Tuttosport c'è preoccupazione sul campo d'allenamento del Verona. Zaffaroni perde anche Darko Lazovic in vista della sfida di domani, un suo recupero come quello di Milan Djuric appare impossibile. Il centravanti ha lasciato anzitempo il campo nell'ultima gara dell'Hellas e il forfait anche di Lazovic complica ulteriormente le cose in casa Hellas. Il serbo ha riscontrato un problema alla coscia destra e salterà la sfida. Allegri e la Juventus troveranno di fronte un Verona rimaneggiato ma non per questo dovranno abbassare la soglia dell'attenzione se vogliono uscire dall'Allianz con i tre punti.