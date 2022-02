Juventus-Verona: le formazioni ufficiali

I bianconeri scenderanno in campo per la sfida contro il Verona valevole per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A

redazionejuvenews

Tutto è pronto per il ritorno in campo della Juventus, che questa sera ospiterà il Verona dell'ex Igor Tudor tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. I bianconeri cercheranno una vittoria che gli consenta di salire ancora di più in classifica, e di approfittare della sconfitta dell'Atlanta contro il Cagliari di questo pomeriggio.

La partita segnerà anche l'esordio dei due nuovi acquisti della squadra bianconera, Vlahovic e Zakaria, che dovrebbero prendere i loro posti a centrocampo e in attacco. Una partita importante da vincere, per iniziare bene un mese che vedrà la squadra bianconera impegnata anche in Coppa Italia e in Champions League.

Massimiliano Allegri davanti a Szczesny schiererà la difesa composta da Chiellini e De Ligt al centro, con De Sciglio e Danilo sulle fasce. A centrocampo Arthur, Rabiot e l'esordio di Zakaria, con in avanti il tridente formato da Morata, Dybala e Vlahovic, anche lui al suo esordio.

JUVENTUS (433): Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, De Sciglio; Arthur, Zakaria, Rabiot; Morata, Dybala, Vlahovic

VERONA (3421): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Lasagna; Ilic