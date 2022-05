Juventus-Venezia 2-1: i bianconeri blindano il quarto posto

La Juventus ha battuto il Venezia per 2-1, successo importante per il quarto posto. A segno due volte Bonucci.

Nella trentacinquesima giornata di Serie A la Juventus affronta il Venezia all'Allianz Stadium. I bianconeri scendono in campo con il classico 4-4-2, con Danilo,Bonucci, De Ligt e Pellegrini davanti a Szczesny. A centrocampo spazio al baby Miretti, che sarà affiancato da Zakaria e Rabiot. Bernardeschi farà l'esterno, ma grazie all'ex Fiorentina, il modulo potrebbe diventare il 4-3-3, per supportare il tandem offensivo composto da Morata e Vlahovic. Gli ospiti, con il nuovo mister Soncin in panchina, rispondono con il 4-3-3, con Caldara e Ceccaroni in difesa. Crnigoj, Vacca e Ampadu comporranno il trio di centrocampo, mentre in avanti Aramu e Cuisance aiuteranno Henry a scardinare la difesa bianconera.