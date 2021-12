Juventus: bianconeri in vacanza e ritorno in campo il 30 dicembre

Dopo le fatiche di questo mese, i bianconeri passeranno il Natale con le famiglie, e si ritroveranno alla vigilia della fine del nuovo anno alla Continassa

La Juventus ha vinto l'ultima partita del girone di andata contro il Cagliari, chiudendo la prima parte della Serie A, che a gennaio tornerà con le gare di ritorno, che da quest'anno non seguiranno più l'ordine del calendario di andata: una novità che vedrà la Juventus affrontare un mese di gennaio pieno di scontri diretti: i bianconeri inizieranno il girone di ritorno contro il Napoli, per poi andare allo Stadio Olimpico di Roma ospiti della formazione giallorossa, a cui seguiranno le partite in casa contro l'Udinese e a San Siro contro il Milan. In mezzo la finale di SupercoppaItaliana contro l'Inter, oltre all'inizio della Coppa Italia contro la Sampdoria

Un inizio d'anno impegnativo per gli uomini di Massimiliano Allegri, che ha visto concludere l'anno con una vittoria che ha cementato il quinto posto oltre a ridurre il distacco dall'Atalanta quarta in classifica, che si trova ad oggi a quattro punti di distanza. La squadra ricaricherà ora le batterie per poi ripartire al meglio il 30 dicembre, quando il tecnico toscano ritroverà alla Continassa tutti i giocatori per preparare al meglio la seconda parte dell'anno. Giocatori che sono partiti per le vacanze di Natale, con alcuni tornati dalla loro famiglie, e con altri che hanno scelto mete esotiche per riposarsi e ricaricare le batterie.

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha comunicato la sospensione dell'attività di allenamento e la data della ripresa.

"Chiudere con i tre punti, chiudere con una vittoria. Era questo l'obiettivo dei bianconeri e così è stato nella serata di ieri all'Allianz Stadium: 2-0 al Cagliari, ancora una volta senza subire gol (per l'ottava volta in campionato in questa stagione).

Adesso, qualche giorno di riposo, in occasione delle festività natalizie, prima di tornare in campo per iniziare a mettere nel mirino i prossimi appuntamenti.

A gennaio, infatti, la Juve, sarà attesa da tanti big match e allora questo è il momento giusto per ricaricare le pile in vista della ripresa degli allenamenti, fissata per il pomeriggio di giovedì 30 dicembre." (Juventus.com)