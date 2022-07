Juventus: si ferma anche Fagioli

La squadra quindi continua a lavorare in vista dell'inizio del campionato, con la prima giornata in programma lunedì 15 agosto all'Allianz Stadium contro il Sassuolo. Per arrivarci al meglio i bianconeri sono attesi anche da altre due amichevoli, quella casalinga contro l'Under23, e quella contro l'Atletico Madrid, ultima prima dell'inizio della Serie A. Preparazione che quindi continua e che ha visto, dopo Paul Pogba, fermarsi anche Nicolò Fagioli, uscito anche lui dal campo precauzionalmente. Le sue condizioni non preoccupano, ed anzi non dovrebbero nemmeno impedirgli di scendere in campo contro il Barcellona nella prossima amichevole, in programma nella notte di mercoledì nella prima mattina italiana.