Manchester United: rottura totale tra con Van de Beek. E ora la Juve…

Il centrocampista olandese è in rottura totale con il Manchester United. Inter e Juventus ci pensano ma l'operazione è difficile

L'allenatore dello United Solskjaer si è così espresso sulla situazione: “Dirigo una squadra piena di calciatori internazionali, calciatori competitivi che vogliono fare la differenza, che vogliono giocare. Donny era pronto a entrare, come dovrebbero essere per tutti i giocatori. Sono stato un sostituto più di chiunque altro in questo club probabilmente. Un paio di volte non sono stato molto felice, ma questa è la decisione che prende il manager. Capisco la frustrazione, ovviamente, ogni giocatore è desideroso di giocare, deve essere costruito nell’energia e nella determinazione per quando sali e mostramelo. Se avremo successo insieme, sappiamo che abbiamo bisogno di energia positiva. Non possiamo avere il broncio, ma Donny non ha mai influenzato negativamente i suoi compagni di squadra”.