Juventus Under23: vittoria schiacciante contro la Pro Vercelli

I bianconeri hanno vinto e convinto

La Juventus Uder 23 ha disputato la prima amichevole della stagione contro la Pro Vercelli, ospite al centro di Vinovo. I bianconeri si sono imposti con un secco 4-0, firmato dalle reti di Felix Correia, Fabio Miretti, e dalla doppietta di Luca Clemenza. Questo il report della partita pubblicato dal sito internet bianconero, con il tecnico Lamberto Zauli che si è detto soddisfatto della prestazione."

"La prima amichevole della nuova stagione sorride alla Juventus Under 23 che, a Vinovo, ospita la Pro Vercelli e si impone 4-0 grazie alle reti di Felix Correia, Fabio Miretti e alla doppietta di Luca Clemenza. Non poteva esserci ritorno in campo migliore per i bianconeri che nelle prossime settimane continueranno la preparazione in vista dell’inizio del campionato 2021/2022.

Tornando alla stretta attualità, la partita di oggi ha offerto segnali importanti a Mister Lamberto Zauli, alla sua seconda stagione alla guida della Juventus Under 23, a dimostrazione di come tutto il gruppo stia lavorando nel migliore dei modi per arrivare pronto al primo appuntamento ufficiale di questa nuova annata.

Due gol per tempo sono stati segnati dai bianconeri questo pomeriggio: la gara si sblocca al 13’ dal rigore di Felix Correia e poco dopo la mezz’ora arriva il raddoppio firmato da Fabio Miretti. Nella ripresa Mister Zauli effettua diversi cambi, ma il copione non cambia con la sua squadra che continua a dimostrarsi propositiva e concreta sotto porta. I due gol della seconda frazione (31' e 34'), infatti, portano la firma di Luca Clemenza, neo entrato proprio al posto di Felix Correia, autore della prima marcatura della nuova stagione bianconera.

Queste le parole di Lamberto Zauli: «Siamo contenti di avere giocato la nostra prima partita di questa nuova annata, non solo per il risultato, ma anche e soprattutto per l’atteggiamento messo in campo dai ragazzi, sempre molto propositivo. Ovviamente volteremo subito pagina e affronteremo con la stessa dedizione e lo stesso impegno anche la prossima settimana di lavoro»" (Juventus.com)