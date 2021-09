Juventus Under23: vittoria e passaggio del turno in Coppa Italia

I bianconeri vittoriosi contro la Feralpisalò

redazionejuvenews

La Juventus Under23 ha vinto ieri sera la partita contro la Feralpisalò valevole per la Coppa Italia Serie C, staccando il pass per gli ottavi di finale della competizione. Questo il commento sulla partita.

"La Juventus Under 23 supera il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. I bianconeri, al termine di una partita combattuta, superano la Feralpisalò 3-2: decidono la doppietta di Soulé (primi gol tra i professionisti per lui) e il gol di Compagnon che rimontano l'iniziale vantaggio ospite firmato Spagnoli. Nel finale Luppi accorcia le distanze, ma il forcing della squadra di Vecchi non spaventa mai davvero Garofani. Anzi, è la Juve ad andare vicina ancora al gol, ma Gelmi para il rigore di Compagnon, negandogli la gioia della doppietta. Agli ottavi di finale sfida con il Südtirol: appuntamento il 3 novembre.

LA PARTITA

Mister Zauli si affida al 4-3-3 con un undici giovanissimo capitanato da Fabio Miretti, classe 2003. Spiccano inoltre gli esordi tra i professionisti di Garofani e Riccio. Con quest'ultimo proprio di fronte a Garofani, in difesa Barbieri, de Winter e Ntenda. In mezzo al campo insieme a Miretti, spazio Zuelli e Palumbo alle spalle del tridente composto da Cudrig, Sekulov e Soulé. Segno di grande fiducia nei ragazzi, dal momento che in palio c'è il passaggio del turno in Coppa Italia di Serie C, di cui i bianconeri sono i detentori.

L'avvio è di marca bianconera e la prima conclusione verso la porta difesa da Gelmi è di Palumbo che calcia al volo dopo il cross di Barbieri, senza inquadrare però lo specchio. Cinque minuti più tardi Sekulov conduce una ripartenza interessante, apre per Cudrig che chiude un triangolo ad ampio raggio, ma il tiro di Sekulov a centro area viene murato. Gli ospiti non stanno a guardare e danno l'impressione di poter essere pericolosi, sebbene la difesa della Juve non conceda nitide occasioni.

Al 26' Mister Zauli deve ricorrere al primo cambio: problema al ginocchio per Ntenda, costretto a lasciare il campo. Al suo posto Anzolin. Al 28' è Cudrig a rendersi di nuovo pericoloso, ma la sua conclusione centrale è facile preda di Gelmi. Deve impegnarsi decisamente di più al 41' Garofani, reattivo nell'alzare sopra la traversa il tentativo dal limite di Guerra. Il primo tempo sembra destinato a concludersi sullo 0-0, ma il recupero si rivela essere un concentrato di emozioni.

Al primo minuto di recupero passa in vantaggio la Feralpisalò con Spagnoli, bravissimo a trovare l'angolino basso dopo un bel movimento per liberarsi della marcatura. La reazione bianconera è veemente e convinta. Cudrig sfiora il pari, trovando una splendida risposta di Gelmi, poi, poco prima del riposo, si accende Matias Soulé, tra i più propositivi in campo. Il numero 10 argentino parte da destra, semina avversari e poi con il mancino batte il portiere avversario, ristabilendo l'equilibrio. Per lui primo gol tra i professionisti.

La grande giornata di Soulé è destinata a regalare altre gioie. A ridosso dell'ora di gioco, Sekulov avvia la ripartenza a tutta velocità, poi apre per Brighenti. Il numero 11, entrato a inizio ripresa, tiene in campo il pallone con una splendida giocata e mette in mezzo per Soulé, che arriva all'appuntamento con la sfera con il piattone destro. Sarebbe il piede debole, ma il suo tocco ha precisione e forza e non lascia scampo a Gelmi. Rimonta completata.

I bianconeri non vogliono lasciare nulla al caso, non si accontentano del gol di vantaggio e vanno subito a caccia del tris, che arriva al 66'. La firma è di Compagnon, in campo a gara in corso con la voglia di incidere. Dribbling e destro forte sul primo palo che sorprende Gelmi: 3-1. Il gol obbliga gli ospiti a cercare il tutto per tutto e la risposta della difesa bianconera è all'altezza della situazione. All'88', però, Luppi scappa via ai radar e sigla il 3-2, dando al finale tutto un altro sapore. In pieno recupero la Juve avrebbe l'occasione di chiudere definitivamente i conti, ma Galmi blocca il rigore di Compagnon. In ogni caso, non ci sono più rischi: il cammino della Juve in Coppa continua. Prossimo avversario il Südtirol." (Juventus.com)