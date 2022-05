Juventus Under23: ai Playoff sfida contro il Renate

La squadra bianconera ha superato i primi due turni del playoff di Serie C e giocherà nelle partite di andata e ritorno contro il Renate per continuare il sogno Serie B

La JuventusUnder23ha vinto ieri sera la sfida valevole per i playoff di SerieC contro la Pro Vercelli, là dov e si erano fermati lo scorso anno, e potranno continuare ad inseguire il sogno della Serie B nel prossimo turno. I bianconeri affronteranno ora il Renate nel primo turno dei playoff nazionali di Serie C: la squadra di Zauli giocherà domenica in casa il match d'andata, con il Renate che, oltre al vantaggio di giocare il ritorno tra le mura amiche, avrà la possibilità di qualificarsi al turno successivo anche in caso di parità di gol realizzati nelle due sfide, in quanto testa di serie. La partita di ritorno si giocherà giovedì prossimo, e non sono previsti nè supplementari, nè rigori. Questo il quadro completo del sorteggio: