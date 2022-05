Juventus Under23: oggi la sfida alla Pro Vercelli

I bianconeri scendono in campo contro la Pro Vercelli nel secondo turno dei playoff, dopo aver eliminato il Piacenza nella scorsa partita terminata 0-0

redazionejuvenews

La JuventusUnder23 è attesa questa sera dal secondo turno dei playoff di SerieC: dopo aver eliminato il Piacenza, i bianconeri se la vedranno in gara secca contro la ProVercelli, per continuare il loro cammino nella fase ad eliminazione.

"Dopo il pareggio per 0-0 contro il Piacenza, che è valso il passaggio al secondo turno dei playoff, la Juventus Under 23 è pronta a scendere nuovamente in campo. Di fronte, la squadra allenata da Mister Lamberto Zauli troverà nuovamente, esattamente come nella scorsa stagione, la Pro Vercelli. Ancora una volta i bianconeri giocheranno questo match in trasferta e ancora una volta si giocherà in gara unica.

A differenza del passato campionato, però, anche i nostri avversari arriveranno a questo appuntamento dopo aver disputato un'altra partita (pareggiata 0-0, in casa, contro la Pergolettese).

L'appuntamento è fissato per le 20:30 al "Silvio Piola" di Vercelli.

LA PRO VERCELLI

Le due gare di regular season tra Juventus Under 23 e Pro Vercelli hanno visto due vittorie dei vercellesi, entrambe per 2-0.

La squadra allenata prima da Giuseppe Scienza e poi da Franco Lerda ha chiuso la regular season al settimo posto, a una sola lunghezza di vantaggio sui bianconeri (55 punti).

Soffermandosi sul cammino tra le mura amiche, la Pro Vercelli ha ottenuto 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte con una media di 1.53 punti a partita.

La vittoria più ampia ottenuta in questa stagione è arrivata in casa contro la Pro Patria: 4-1.

La sconfitta più pesante, invece, è arrivata lontano dal "Silvio Piola": 4-0 proprio contro la Pergolettese affrontata nel primo turno dei playoff.

Nelle ultime quattro partite di regular season sono arrivate 3 sconfitte (contro il Padova, la Triestina e il Mantova) e una sola vittoria (contro il Fiorenzuola).

CHE GARA CI ASPETTA?

Anche quella di domani sarà una partita molto complicata. Questa volta, come già sottolineato, la Juventus Under 23 avrà a disposizione soltanto un risultato a differenza del match di domenica scorsa contro il Piacenza: la vittoria.

Nelle ultime tre apparizioni a Vercelli i bianconeri sono usciti con una sconfitta, di conseguenza non mancheranno motivazioni supplementari per invertire la tendenza cercando di ottenere un risultato storico per il club: la qualificazione alla fase nazionale dei playoff." (Juventus.com)