Juventus Under23, due giocatori in prestito

Gozzi e Capellini lasciano la formazione bianconera

redazionejuvenews

La Juventus continua la preparazione in vista dell'inizio del campionato, con Massimiliano Allegri che sabato guiderà la squadra nella prima amichevole in programma contro il Cesena. Mentre la prima squadra si allena e aspetta il ritorno dei nazionali, il responsabile dell'area sportiva Federico Cherubini continua a sondare il mercato per migliore la squadra bianconera. Mentre è alla ricerca di nuovi talenti, il dirigente ha concluso altre due operazioni in uscita, riguardanti la formazione under23.

I due giocatori Paolo Gozzi e Riccardo Capellini sono infatti stati ceduti intristito rispettivamente alla Fuenlabrada e al Mirandes. Questi i comunicati apparsi sul sito bianconero.

"Paolo Gozzi la prossima stagione vestirà la maglia del Fuenlabrada, in Segunda Division. Il difensore classe 2001, nell'ultima stagione in forza alla Juventus Under 23, si trasferisce in Spagna con la formula del prestito.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, vivrà la sua prima esperienza all'estero e lontano dal bianconero dopo aver collezionato 48 presenze con la maglia dell'Under 19, segnando anche tre gol, e 13 con l'Under 23 in Serie C. Per lui, nel percorso di crescita con la Juve, è arrivato anche l'esordio in prima squadra, in Serie A, il 14 aprile 2019 contro la SPAL."

"Ufficiale una cessione in prestito per la Juventus Under 23. Riccardo Capellini la prossima stagione giocherà nella Segunda Division spagnola con la maglia del Mirandes.

Classe 2000, difensore, con la maglia della Juventus è sceso in campo in tutto 81 volte tra Under 19 (segnando anche un gol in Youth League) e Under 23 (24 le presenze in Serie C). Quella in terra spagnola per Capellini sarà la seconda avventura in prestito da quando veste i colori bianconeri: 17 presenze con la Pistoiese nella stagione 2019/20. Quest'anno è stato anche convocato due volte in prima squadra: una in Serie A, in Verona-Juve, e una in Coppa Italia, nella gara valida per gli ottavi di finale della competizione, contro il Genoa."