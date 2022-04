Juventus Under 23: I convocati per la partita contro la Virtus Verona

La squadra bianconera scenderà in campo oggi contro la Virtus Verona per la partita valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C

La JuventusUnder23tornerà in campo questo pomeriggio per la partita contro la VirtusVerona, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C. La squadra bianconera cercherà di tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, maturate contro Sudtirol. Lecco e Padova, tutte squadre in testa alla classifica.

Attraverso il suo sito internet la Juventus ha comunicato i convocati per la partita valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C.

"Torna in campo la Juventus Under 23, con l'obiettivo di tornare a fare punti in campionato, e ad attenderla c'è la trasferta contro la Virtus Verona. Il match, valevole per la trentacinquesima giornata di campionato, andrà in scena sabato 2 aprile alle 14:30.

Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione di Mister Zauli per la trasferta in Veneto.

I CONVOCATI

1 Israel Wibmer

2 Leo

4 Riccio

5 De Winter

7 Sekulov

8 Leone

9 Da Graca

10 Soulé Malvano

11 Brighenti

14 Compagnon

15 Verduci

16 Sersanti

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

21 Miretti

22 Raina

26 Barbieri

27 Cudrig

28 Barrenechea

30 Boloca

42 Cerri

44 Siano" (Juventus.com)