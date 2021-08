Juventus Under 23: un altro calciatore positivo al COVID

Comunicato della società bianconera

Attraverso il suo sito internet la Juventus ha comunicato la positività al COVID di un altro calciatore della formazione Under 23, che è stato subito posto in isolamento fiduciario. Questo il comunicato della società bianconera.

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del calciatore Marley Aké. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il giocatore è stato posto in isolamento." (Juventus.com)