Juventus Under-23 – I convocati per la Coppa Italia di Serie C

Sul proprio sito ufficiale i bianconeri hanno diramato i convocati per la partita Coppa Italia di Serie C tra Juventus Under-23 e Pro Sestro.

Questa sera la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro l'Udinese, partita valida per la prima giornata di Serie A 2021/22. Dopo la deludente stagione sotto la gestione Andrea Pirlo, i bianconeri sono alla ricerca di una vittoria per cominciare la stagione nel migliore dei modi. Max si affiderà a tutti i migliori giocatori a disposizione, da Szcsesny fino a Cristiano Ronaldo, passando per Chiesa e Dybala. In panchina il nuovo arrivato Manuel Locatelli, che però potrebbe trovare spazio nel secondo tempo. Insieme a lui pronti Morata e Kulusevski, armi importantissime anche a partita in corso.

Oggi però non avrà inizio soltanto la stagione della prima squadra, ma anche quella della Juventus Under-23. I giovani bianconeri guidati da Lamberto Zauliscenderanno in campo contro la Pro Sesto, nel primo turno della Coppa Italia Serie C. Match subito fondamentale per la stagione dell'Under-23, che non potrà sbagliare. Sarà infatti una gara unica, da dentro o fuori. I giovani bianconeri sono gli attuali detentori del titolo e hanno tutte le carte in regola per ripetersi anche durante questa stagione. Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha diramato la lista dei convocati per il match. Ecco il comunicato ufficiale.

"La stagione 2021/22 della Juventus Under 23 inizia con una partita, da dentro o fuori, nella Coppa Italia di Serie C. I bianconeri sono i detentori del titolo e nel primo turno della competizione affronteranno, in gara unica e in trasferta, la Pro Sesto. Fischio d'inizio alle ore 18.00 allo Stadio "Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni".

I CONVOCATI

1 Franco Israel

2 Daniel Leo

3 Diego Stramaccioni

5 Koni De Winter

6 Matteo Anzolin

7 Nikola Sekulov

8 Giuseppe Leone

10 Matìas Soulè

11 Andrea Brighenti

12 Giovanni Garofani

13 Fabrizio Poli

16 Alessandro Sersanti

17 Emanuele Zuelli

18 Jean Claude Ntenda

19 Mirco Lipari

20 Luca Clemenza

21 Fabio Miretti

22 Marco Raina

24 Ervin Omic

25 Samuel Iling-Junior

26 Tommaso Barbieri

27 Nicolò Cudrig

31 Emanuele Pecorino