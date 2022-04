Juventus Under 23: i convocati per la paratia contro la Fiorenzuola

La Juventus Under 23 è pronta oggi a scendere in campo contro la Fiorenzuola per proseguire il suo cammino in campionato dopo il pareggio contro la Virtus Verona

redazionejuvenews

La JuventusUnder23è pronta a tornare in campo a quattro giorni dal pareggio contro la Virtus Verona: gli uomini di Zauli scenderanno in campo oggi alle 18 per la partita contro la Fiorenzuola, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C. I bianconeri sono all'ottavo posto in classifica, e cercheranno una vittoria per migliorare la loro classifica e per regalarsi un grande finale di stagione.

Il tecnico Lamberto Zauli ha diramato la lista dei convocati per la partita, dalla quale mancano ben sei giocatori: Leo, De Winter, che è squalificato, Miretti, aggregato con la prima squadra, Cerri, ieri con la Primavera , Stramaccioni e Akè.

"La Juventus Under 23 torna in campo, quattro giorni dopo il pareggio esterno contro la Virtus Verona. Ad attenderla un'altra sfida esterna, questa volta contro la Fiorenzuola. Il match, valevole per il recupero della trentaquattresima giornata di campionato, è in programma per le 18:00 di mercoledì 6 aprile.

Di seguito l'elenco dei bianconeri a disposizione di Mister Zauli.

I CONVOCATI

1 Israel Wibmer

4 Riccio

6 Anzolin

7 Sekulov

8 Leone

9 Da Graca

10 Soulé Malvano

11 Brighenti

13 Poli

14 Compagnon

15 Verduci

16 Sersanti

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

22 Raina

26 Barbieri

27 Cudrig

28 Barrenechea

30 Boloca

44 Siano

45 Lipari" (Juventus.com)