Juventus Under 23, brutto infortunio per Del Sole

Piove sul bagnato in casa Juventus per quanto riguarda gli infortuni e di certo non se la passa meglio nemmeno l'Under 23 di Zauli

redazionejuvenews

Non è un periodo semplice quello che sta attraversando la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli. La Seconda Squadra bianconera non vince in campionato ormai dal 13 febbraio scorso sul campo dell'Albinoleffe ed è scivolata al settimo posto in classifica, ancora stabilmente in zona playoff, ma con un margine di 5 punti sull'undicesimo posto. Nelle ultime tre uscite, la Juventus Under 23 ha raccolto solamente un pareggio e due sconfitte, l'ultima roboante in casa del Lecco per 4-0. La vetta della graduatoria, occupata dal Como, dista ormai 15 punti, traguardo che a questo punto della stagione appare irraggiungibile.

Ma in casa bianconera piove sul bagnato, sia in Prima che in Seconda Squadra, in quanto anche Zaulista fronteggiando fin dall'inizio una serie interminabile di infortuni di medio-alta entità. L'ultimo in ordine di tempo è quello accusato da Ferdinando Del Sole, esterno offensivo classe 1998, che non ha nemmeno preso parte alla sfida di campionato contro il Novara valida per la ventottesima giornata di Serie C. L'ex Pescara si è recato in mattinata presso il J Medical e da ciò che è emerso non vi sarebbero buone notizie. Le tante problematiche dal punto di vista degli infortuni starebbero mettendo il bastone fra le ruote sia della Juventusdi Pirlo sia dell'Under 23.

Il club torinese ha reso noto con un comunicato apparso sui canali ufficiali della società l'esito degli esami strumentali effettuati in giornata da Del Sole. "Come evidenziato dai controlli"- si legge - "effettuati al J/Medical, Ferdinando Del Sole ha riportato la frattura dell'apice malleolo peroneale della gamba sinistra". Detto questo, i tempi di recupero restano da valutare, ma non si esclude che la stagione del classe 1998 non si possa definire già conclusa. Solitamente il recupero da infortuni di questo tipo si attesta intorno ai 3-4 mesi come minimo. Vi è qualche speranza di recuperare in tempo il giocatore per la disputa dei playoff, ma al momento la situazione resta difficile da decifrare.