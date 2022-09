La Juventus Under 19: un’altra rimonta ai danni dell’Atalanta

La squadra bianconera è riuscita a vincere contro la squadra bergamasca rimontando il risultato, e imponendosi per 3-2 nella sfida

redazionejuvenews

La JuventusUnder19 ha vinto contro l'Atalantain rimonta per 3-2, agganciando così in testa alla classifica la Fiorentina a 10 punti. Una grande prova di forza della squadra bianconera. che ha così raccontato la società sul suo sito internet.

"Una partita pazza a Vinovo quella di questa sera tra Juventus Under 19 e Atalanta. Una partita che ha visto ancora una volta i bianconeri portare a casa i tre punti e per la seconda volta consecutiva vincendo in rimonta. Al Campo "Ale e Ricky" la squadra di Mister Montero supera 3-2 quella orobica e il gol decisivo è un autentico capolavoro di Valdesi, al suo primo gol con la Primavera. Di Turco e Huijsen le altre due reti. Si tratta di una vittoria importantissima che permette alla Juve di agganciare momentaneamente in testa alla classifica la Fiorentina a quota 10 punti dopo quattro giornate disputate.

LA PARTITA

Un primo tempo avaro di emozioni si chiude con gli orobici avanti 0-1 grazie alla rete al 44' di Muhameti. Un vantaggio che non racconta, però, quanto visto in campo. La squadra di Montero è stata indubbiamente la più pericolosa, seppur senza creare troppi pericoli dalle parti di Bertini, eccezion fatta per un bel palo di Strijdonck al minuto 38. Sul finale di prima frazione, poi, la "beffa" con il destro secco del numero 8 nerazzurro che si infila nell'angolino alla destra di Scaglia.

Nella ripresa la Juve rientra in campo con la stessa determinazione con cui aveva chiuso il primo parziale, nonostante il gol subìto. E infatti passano appena sette giri di orologio e Turco, servito con l'esterno da Strijdonck, chiude una splendida azione avviata da Pisapia superando il portiere atalantino, 1-1. Sulle ali dell'entusiasmo, come successo nella trasferta contro l'Empoli, passano appena quattro minuti e al 56' arriva il sorpasso firmato da Huijsen. Sul calcio d'angolo di Doratiotto si trova al posto giusto nel momento giusto e con una traiettoria insidiosa supera Bertini per il 2-1. Gli ospiti, dopo un attimo di sbandamento, riescono a reagire e su una punizione tagliata di Muhameti trovano il pareggio con una sfortunata deviazione di Huijsen che questa volta sorprende il suo portiere. È finita qui? Assolutamente no. A Vinovo succede ancora di tutto perchè al 71' Strijdonck avrebbe l'opportunità di riportare avanti la Juve dagli undici metri, ma calcia alto. La svolta, però, arriva dieci minuti più tardi con l'espulsione di Chiwisa che lascia i lombardi in dieci uomini nel finale. Un finale che viene stravolto, ancora una volta, da un capolavoro di Valdesi che al volo di destro, da fuori area, disegna una parabola imprendibile per Bertini. È ancora una volta il gol del sorpasso e questa volta è quello definitivo, quello del 3-2. Al triplice fischio sono i bianconeri a festeggiare per i tre punti". (Juventus.com)