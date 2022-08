Juventus Under 19: vittoria convincente in amichevole contro il Monaco

La squadra dei baby bianconeri è stata impegnata in un'amichevole in vista dell'inizio del campionato, con il nuovo tecnico Montero che ha provato alcune soluzioni

redazionejuvenews

Mentre la prima squadra della Juventus è pronta al suo esordio in campionato, in programma domani sera contro il Sassuolo, la squadra Under19 ha completato ieri l'ultimo test prima della ripresa del suo campionato, in programma venerdì prossimo. I baby bianconeri guidati da Montero hanno vinto l'amichevole contro il Monaco, come riportato sul sito internet della società.

"A Vinovo l'ultima amichevole della Juventus Under 19 prima dell'inizio del campionato, previsto per venerdì prossimo (19 agosto, ore 19:30) sul campo del Sassuolo, si chiude con un bel successo per la squadra allenata da Mister Paolo Montero. Un altro test utile anche quello di questo pomeriggio con il Monaco Under 19. Un test che ha visto i bianconeri imporsi 4-1 grazie alla doppietta nel primo tempo di uno scatenato Strijdonck e ai grandi gol nella ripresa, in apertura e in chiusura, di Valdesi prima e Pisapia poi. Due gol per tempo che regalano un ulteriore sorriso al tecnico bianconero a meno di una settimana dalla prima gara ufficiale.

Un primo posto al torneo di Aesch, in Svizzera, un terzo posto al torneo "Mamma e Papà Cairo" e un bel successo, oggi, con la formazione monegasca. Si presenta così l'Under 19 ai nastri di partenza del campionato 2022/2023 che, come detto, inizierà il prossimo fine settimana.

L'ANALISI DEL MISTER

"Abbiamo tanti giocatori di qualità, in tutti i reparti. Anche oggi sono soddisfatto per quanto ho visto, ma più in generale sono contento per il lavoro svolto in queste settimane di preparazione alla nuova stagione. Abbiamo avuto modo di conoscerci molto bene e penso che si sia creato un grande gruppo. Dobbiamo continuare così, anche e soprattutto adesso che inizierà il campionato. Per noi, però, non saranno importanti soltanto i risultati, ma la crescita, umana e professionale, di tutti questi ragazzi. È molto importante come si affronta la settimana di lavoro che porta alla partita e questi ragazzi lo sanno. Soltanto con il lavoro e con la giusta umiltà si potranno raggiungere i risultati desiderati. E per raggiungerli è fondamentale il dialogo tra i giocatori e l'allenatore e tra i giocatori e lo staff e anche in questo caso la strada intrapresa è quella giusta"." (Juventus.com)