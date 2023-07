Juventus: ufficiale il rinnovo di Miretti fino al 2027

Una bella notizia che rende ancor più speciale la storia di Fabio. Arrivato nel 2011 nel settore giovanile juventino, Miretti ha saputo crescere in maniera esponenziale bruciando le tappe e raggiungendo molto presto le luci della ribalta. Già con l’Under 17 nella stagione 2019-20 è uno dei leader del gruppo, segnando la bellezza di 15 gol in sole 17 partite, prima dello stop forzato causato dal Covid.

Dopo aver confermato tutte le sue qualità anche con l'Under 19, entra a far parte della Next Gen, arrivando anche ad indossare la fascia da capitano. Dal 2021-22 viene aggregato spesso alla Prima Squadra, con Mister Allegri che ne riconosce subito il potenziale: l’8 dicembre 2021 fa il suo esordio con “i grandi” in Champions contro il Malmö, mentre la prima in serie A la vive il 20 marzo 2022 contro la Salernitana. Confermato in Prima Squadra nel 2022-23, con personalità e carattere si guadagna spazio nello scacchiere bianconero e chiude la stagione con un bottino di 40 apparizioni tra campionato e coppe.