Juventus, ufficiale la cessione in prestito di Huijsen alla Roma

Difensore classe 2005, nato in Olanda ad Amsterdam, Huijsen ha già esordito in Serie A e fa parte della nazionale olandese under 19. Nella Roma, Huijsen indosserà la maglia numero 3. Benvenuto, Dean!".

Il difensore olandese ha detto anche la sua: "Sono rimasto sin da subito impressionato dall’accoglienza che ho ricevuto. Per me non è stato difficile scegliere la Roma: arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme riusciremo a centrare i nostri obiettivi".