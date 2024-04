Juventus, ufficiale il primo contratto da pro per Finocchiaro

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle giovanilibianconere. Ecco il comunicato: "Giornata speciale per Gabriele Finocchiaro: è infatti ufficiale il suo primo contratto da professionista, con scadenza 2027. Esterno sinistro, ma anche seconda punta, classe 2006 e maggiorenne da poche settimane, Gabriele è un punto di riferimento dell’Under 19 bianconera: bravo nell’uno contro uno e nel dribbling, sa coprire efficacemente tante aree di gioco nella disposizione di Mister Montero. Bianconero da quando aveva 14 anni, Finocchiaro sta vivendo una bella avventura di crescita e di miglioramento come ragazzo e come calciatore: il suo primo contratto da Pro ne è una conferma. Complimenti!".