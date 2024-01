Juventus-Udinese, iniziata la vendita libera dei biglietti

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla vendita dei biglietti per il match con l'Udinese.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla vendita dei biglietti per il match con l'Udinese. Ecco il comunicato: "Terminato il girone d’andata, la Juventus si prepara nelle prossime settimane ad affrontare le prime sfide casalinghe di Serie A del 2024. Lunedì 12 febbraio alle 20.45 all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Udinese, match valido per la 24^ giornata di campionato.

QUANDO INIZIA LA VENDITA LIBERA PER JUVE-UDINESE Proseguono le fasi di vendita dei tagliandi per la partita contro i friulani: dalle ore 10:00 di mercoledì 10 gennaio parte la vendita libera per il match contro l’Udinese. POSTI AGGIUNTIVI PER GLI ABBONATI 2023/24 Inoltre, in contemporanea con l’inizio della vendita libera legata al match contro la squadra friulana, è stata avviata anche una nuova iniziativa dedicata agli abbonati 2023/24: sono stati messi a disposizione dei posti aggiuntivi che gli attuali abbonati potranno acquistare fino a un massimo di due biglietti per gli amici bianconeri.

Tagliandi che sarà possibile acquistare a una tariffa speciale fino al giorno della partita o fino a esaurimento posti. Oltre alle tariffe speciali riservate agli Abbonati e ai Member, per i quali continuerà a essere attiva la fase dedicata, sarà disponibile anche una promozione dedicata agli Under 30 in alcuni settori, a partire da 14 euro. TUTTE LE INFO PER JUVE-UDINESE!".

