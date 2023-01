Le probabili formazioni di Juve-Udinese: dentro Kean e Rabiot

Dopo la sofferta vittoria ottenuta contro la Cremonese, la Juve è pronta a scendere in campo per la prima partita casalinga del nuovo anno

Mercoledì la Juventus ha ottenuto un successo importante per cominciare il 2023, battendo per 1-0 la Cremonese allo Zini grazie a una punizione letale di Milik. Ora la squadra bianconera, terza a -2 dal Milan e a -7 dal Napoli, si appresta a giocare la prima partita in casa della stagione: domani alle 18 contro l'Udinese. Andiamo a vedere quali sono le probabili scelte dei due tecnici in vista del match.